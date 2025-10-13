Hamas inicia libertação de reféns israelenses após mais de dois anos

Publicada em 13/10/2025 às 15h19
O grupo terrorista Hamas iniciou na manhã desta segunda-feira (madrugada de segunda em Brasília) a libertação de reféns israelenses capturados no ataque de 7 de outubro de 2023. Após 738 dias de cativeiro na Faixa de Gaza, os primeiros sobreviventes foram transferidos para equipes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que atuam como intermediárias no acordo de cessar-fogo firmado entre as partes.
O processo de libertação, que deve ocorrer sem cerimônias públicas por parte do Hamas, começou por volta das 08h10 no horário local (02h10 em Brasília), com a entrega de um primeiro grupo de sete reféns.
A primeira etapa da operação
Os primeiros libertados foram identificados como Eitan Mor, os irmãos gêmeos Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Guy Guilboa-Dalal, Alon Ohel e Omri Meiran. Conforme comunicado oficial das Forças de Defesa de Israel (FDI), por volta das 09h10 (03h10 em Brasília), a Cruz Vermelha transferiu esse grupo com sucesso para a custódia dos militares israelenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!