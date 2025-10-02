Greta Thunberg é detida por forças israelenses em flotilha humanitária

Publicada em 02/10/2025 às 15h36
Ativista sueca estava a bordo do navio Alma quando embarcações foram interceptadas em águas internacionais. Israel afirma que todos os passageiros estão seguros e serão deportados para a Europa; deputada Mariana Mortágua também estava em outro barco
Greta Thunberg foi uma das pessoas detidas nesta quarta-feira (2) por forças israelenses após a interceptação da flotilha humanitária que seguia em direção a Gaza, em águas internacionais. A ativista sueca era um dos nomes mais conhecidos da missão, que buscava levar ajuda humanitária à região.
Segundo a organização Sumud Global, pelo menos nove embarcações foram interceptadas pela Marinha de Israel, e uma delas chegou a ser abalroada em águas internacionais.
O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou em publicação no X (antigo Twitter) que “vários navios” foram parados e que seus passageiros estão sendo levados para um porto israelense, onde terão início os procedimentos de deportação para a Europa. O comunicado também afirmou que Greta Thunberg, que estava a bordo do navio líder Alma, “está segura e com boa saúde”, assim como os demais ativistas.
O ministério ainda divulgou um vídeo em que um militar israelense aparece ao lado da jovem, oferecendo-lhe um sanduíche e ajudando-a a vestir um casaco.
