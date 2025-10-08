Grazi Massafera ironiza família tradicional: “Mamãe, papai, filhinho e amante”

Publicada em 08/10/2025 às 11h14
Durante sua participação no programa “Mais Você”, da TV Globo, nesta terça-feira (7), a atriz Grazi Massafera fez uma declaração irônica que arrancou risadas do público e da apresentadora Ana Maria Braga. Ao comentar sobre sua nova personagem, a vilã Arminda, da novela “Três Graças”, próxima trama das 21h, a artista brincou com o conceito da “família tradicional brasileira”.
Enquanto falava sobre o relacionamento extraconjugal de Arminda com Santiago Ferrette (interpretado por Murilo Benício), casado com Zenilda (Andréa Horta), Grazi soltou a frase que viralizou nas redes sociais.
“É a família tradicional: mamãe, papai, filhinho e amante. Olha o veneno da Arminda! Olha o veneno!”, disse a atriz, rindo.
O comentário repercutiu entre internautas, que destacaram o tom provocativo e bem-humorado da fala. Muitos também elogiaram o carisma da atriz na entrevista e sua empolgação com o novo papel.
Grazi Massafera falando em rede nacional que a família tradicional é mamãe, papai, filhinho e amante kkkkkkkkkkkkkk #MaisVocê pic.twitter.com/ZH2oZv1NH1— Matheus (@matheuscaseca) October 7, 2025
