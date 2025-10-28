Governo Trump faz novos ataques a barcos perto da costa da Colômbia e diz ter matado 14 pessoas

Publicada em 28/10/2025 às 10h36
O governo Trump fez novos ataques contra barcos no Oceano Pacífico, perto da costa da Colômbia, anunciou nesta terça-feira (28) o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth. Os ataques ocorreram na segunda-feira e deixaram 14 mortos.
Segundo Hegseth, foram realizados três ataques diferentes contra quatro barcos a mando do presidente Donald Trump. O secretário afirmou que as embarcações estavam sendo operadas traficantes de drogas, porém sem dar provas —disse apenas que os veículos foram rastreados antes do ataque. Uma pessoa sobreviveu e foi resgatada em conjunto com o Exército americano e autoridades mexicanas.
"Ontem, por determinação do presidente Trump, o Departamento da Guerra realizou três ataques cinéticos letais contra quatro embarcações operadas por Organizações Terroristas Designadas (OTD) que traficavam narcóticos no Pacífico Oriental. As quatro embarcações eram conhecidas pelo nosso aparelho de inteligência, transitavam por rotas conhecidas de narcotráfico e transportavam narcóticos. (...) Todos os ataques ocorreram em águas internacionais, sem que forças dos EUA fossem feridas", afirmou Hegseth em comunicado no X.
Os ataques desta terça compõem uma investida do governo Trump contra cartéis de drogas latino-americanos, contra os quais os EUA dizem estar em guerra. Contando os ataques anunciados nesta terça, agora um total de 14 barcos foram alvejados pelo Exército americano —oito no mar do Caribe e seis no Oceano Pacífico— e mais de 50 pessoas foram mortas.
Desde que os ataques começaram, tem sido comum que os anúncios das ofensivas fossem feitos de forma separada, diferentemente desta vez. Esta vez também foi a que um maior número de barcos foi alvejado.
Hegseth voltou a comparar os integrantes dos barcos alvejados com terroristas da Al-Qaeda, e disse que o Exército americano continuará "rastreando e matando" essas pessoas.
Desde o início do mês, navios e caças das Forças Armadas dos EUA deslocados para o Caribe têm realizado ataques a embarcações latino-americanas. A operação foi ordenada pelo próprio Donald Trump ao Pentágono com a argumentação de impedir que barcos transportando drogas entrem nos Estados Unidos — embora a imprensa dos EUA tenha especulado que o real objetivo da ofensiva é derrubar o regime de Nicolás Maduro.
