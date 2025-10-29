FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS

Governo realiza 7ª edição do Cidadania Empresarial nos dias 30 e 31 de outubro em Vilhena

O evento acontecerá na quadra do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3.625, Bairro Jardim América, das 9h às 17h