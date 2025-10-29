Governo realiza 7ª edição do Cidadania Empresarial nos dias 30 e 31 de outubro em Vilhena

Publicada em 29/10/2025 às 10h50
O governo de Rondônia realiza nos dias 30 e 31 de outubro, a 7ª edição do programa Cidadania Empresarial, em Vilhena. O evento, de iniciativa da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), acontecerá na quadra do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3.625, Bairro Jardim América, das 9h às 17h, reunindo uma ampla rede de parceiros para oferecer atendimentos, orientações e palestras voltadas a empreendedores, produtores rurais e toda a comunidade.
Nos atendimentos voltados ao público empresarial, serão disponibilizadas orientações nas áreas contábil, financeira e de gestão, além de ferramentas digitais que auxiliam no crescimento dos negócios, como Business Intelligence (BI) de mercado, elaboração de plano de negócios, uso de plataforma de design gráfico online gratuita e estratégias de vendas online. Para o setor rural, haverá cadastramento de produtores, orientações sobre benefícios fiscais, Programa de Verticalização da Agricultura Familiar (Prove) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e informações sobre aposentadoria rural e Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
Os participantes também terão acesso a serviços fiscais, como regularização de débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS), parcelamentos, emissão de certidões negativas, plantão de dúvidas fiscais e orientações sobre o uso das plataformas digitais da Sefin.
O evento contará ainda com orientações sobre linhas de crédito do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios (Proampe) e Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), e ações de educação fiscal com o programa Nota Legal, incluindo sorteio de brindes, instalação do aplicativo e informações sobre a importância dos tributos, da emissão da nota fiscal e do combate à sonegação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa é um instrumento para criar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento econômico e social. “O Cidadania Empresarial promove incentivo ao empreendedorismo, geração de empregos, inclusão produtiva, além de impulsionar soluções inovadoras para diversos setores da economia”, salientou.
A gerente do programa, Camila Almeida, destacou que o evento é um importante incentivo ao empreendedorismo regional. “O Cidadania Empresarial foi criado para aproximar o estado do cidadão, oferecendo serviços que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Em Vilhena, teremos uma edição completa, com atendimentos, orientações, palestras e condições especiais para quem quer abrir ou fortalecer sua empresa. Essa é uma iniciativa que transforma a realidade local, porque incentiva a formalização e o desenvolvimento econômico de forma inclusiva e cidadã.”
O secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira, reforçou que o Cidadania Empresarial é um dos programas mais importantes da gestão estadual por levar, de forma prática, os serviços do governo até o cidadão. “A iniciativa tem um papel estratégico no desenvolvimento de Rondônia, porque incentiva a formalização, o acesso ao crédito e a responsabilidade fiscal. Apoiar o empreendedor e o produtor rural é investir diretamente na economia e na geração de emprego e renda”, afirmou.
A edição em Vilhena conta com a parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), Câmara de Dirigentes Lojistas de Vilhena (CDL-RO), Conselho Regional de Economia de Rondônia (Corecon-RO), Conselho Regional de Administração (CRA-RO), Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RO), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer), Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Proampe-RO, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), um sistema financeiro cooperativo e a Prefeitura de Vilhena.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (30/10) – Palestras Empresariais
9h – Abertura Oficial
9h30 – Sorteio do Nota Legal
10h – Painel Empreendedor
10h30 – Como manter as contas em dia e garantir a lucratividade
14h30 – Como aumentar sua visibilidade e atrair clientes
16h – O caminho para o crescimento sustentável da sua empresa
Sexta-feira (31/10) – Palestras Rurais
9h30 – PROVE e PAA: inscrição, benefícios e oportunidades para a agricultura familiar
11h – Agroindústrias PROVE/RO: benefícios fiscais e aspectos tributários
14h30 – A importância da inscrição de produtor rural para benefício da aposentadoria rural
Comentários
Seja o primeiro a comentar!