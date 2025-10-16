ATÉ R$ 30 MIL

Governo lança linha de crédito do Minha Casa, Minha Vida para reforma de moradias urbanas

Governo lança linha de crédito do Minha Casa, Minha Vida para reformas em moradias urbanas com juros reduzidos e prazos de até 60 meses, voltada a famílias de baixa e média renda.