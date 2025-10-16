Governo lança linha de crédito do Minha Casa, Minha Vida para reforma de moradias urbanas

Publicada em 16/10/2025 às 09h16
O governo federal anunciou uma nova modalidade de crédito habitacional voltada para reformas e melhorias em moradias urbanas, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. A medida, publicada na Portaria nº 1.177/2025, permite financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil para famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil, com juros reduzidos e prazos de pagamento de até cinco anos.
Segundo o Ministério das Cidades, o objetivo é melhorar a qualidade das habitações já existentes, priorizando obras que garantam segurança, salubridade e acessibilidade. Os recursos poderão ser usados para reformas estruturais, construção de banheiros e ampliação de cômodos, além da compra de materiais, contratação de mão de obra e elaboração de projetos técnicos.
O crédito será operado pela Caixa Econômica Federal e contará com garantia parcial do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab). Estados e municípios poderão aderir à iniciativa, oferecendo contrapartidas financeiras para ampliar o número de famílias beneficiadas.
A nova linha de financiamento está dividida em duas faixas:
Faixa Melhoria 1: para rendas de até R$ 3,2 mil, com juros de 1,17% ao mês;
Faixa Melhoria 2: para rendas entre R$ 3,2 mil e R$ 9,6 mil, com taxa de 1,95% ao mês.
O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar, e cada beneficiário poderá ter apenas um contrato ativo. O programa contempla moradores de capitais, cidades com mais de 300 mil habitantes e regiões metropolitanas.
Durante evento com prefeitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o programa pretende facilitar o acesso ao crédito para pequenas reformas, lembrando que mais de 1,3 milhão de moradias no Brasil ainda não possuem banheiro. “O governo não consegue construir todas as casas sozinho, mas pode ajudar o cidadão a reformar a sua com juros mais baixos”, afirmou o presidente.
Além dessa medida, o governo deve anunciar um novo modelo de crédito imobiliário para a classe média, que reformula o uso dos recursos da poupança e busca aumentar o volume de financiamentos habitacionais no país.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!