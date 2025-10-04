Governo inicia manutenção na pavimentação asfáltica na RO-010 entre Rolim de Moura e Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 04/10/2025 às 08h25
Visando garantir a trafegabilidade em uma das principais rodovias pavimentadas que interligam a região da Zona da Mata com o Vale do Guaporé e o Café, o governo de Rondônia iniciou na segunda-feira (29) os serviços de remendo superficial (tapa-buracos) na RO-010, no trecho entre os municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia d’Oeste. As intervenções estão sendo executadas pela equipe da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou que os investimentos em infraestrutura rodoviária são prioridade de sua gestão. “Nosso governo tem trabalhado de forma constante para manter as rodovias em boas condições de uso, porque sabemos que elas são fundamentais para a economia e para o dia a dia da população. A manutenção da RO-010 é um compromisso com os produtores rurais, motoristas e todos que dependem dessa estrada para trabalhar, estudar ou ter acesso a serviços”.
De acordo com o gerente regional do DER-RO, Thiago Moreira, a manutenção contempla aproximadamente 60 km da rodovia. “Os serviços consistem na fresagem dos buracos e borrachudos da pista de rolagem, seguida da aplicação da emulsão asfáltica tipo RR e da massa asfáltica CBUQ”, explicou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou a importância estratégica da rodovia. “A RO-010 é um verdadeiro corredor do progresso. Por ela passam diariamente centenas de veículos transportando insumos, minérios e a produção agrícola. Hoje, são mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas sob a responsabilidade do governo de Rondônia. As seis usinas do DER atuam de forma permanente na manutenção dessas vias, garantindo mais segurança e qualidade no escoamento da produção e no transporte de passageiros”, ressaltou.
