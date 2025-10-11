Governo executa serviços de recuperação asfáltica na RO-257, entre Ariquemes e o 5° BEC

Publicada em 11/10/2025 às 09h10
Com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego e segurança aos usuários, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) realiza há mais de 20 dias os serviços de recuperação asfáltica na RO-257, no trecho que interliga o município de Ariquemes ao Distrito do 5° BEC.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha cada manutenção feita nas vias representa uma segurança maior nas rodovias, trazendo mais eficiência no transporte agrícola e industrial de Rondônia. “Os trabalhos visam a recuperação das áreas da rodovia, assegurando melhores condições de trafegabilidade e segurança viária,” ressaltou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes reforçou o compromisso em realizar avanços na infraestrutura. “Temos trabalhado com planejamento técnico em todas as frentes de serviço. Queremos nos certificar que cada intervenção resulte em um pavimento mais resistente e duradouro para a população. As obras estão sendo executadas pela Usina de Asfalto de Ariquemes e as equipes trabalham de maneira organizada para garantir mais qualidade na entrega da obra à população.”
O titular da Coordenadoria de Usina de Asfalto (COUSA), Lucas Albuquerque enfatizou o papel estratégico das usinas na execução dos serviços. “O trabalho das usinas tem sido fundamental para a agilidade e qualidade nas ações. Em Ariquemes, a equipe vem mantendo um ritmo forte e organizado, priorizando o uso de material adequado e controle de aplicação, o que assegura um resultado final com mais durabilidade e eficiência”.
O gerente da Usina de Asfalto de Ariquemes, Emerson Santos explicou que a equipe está concentrada em atender a demanda. “O trecho da RO-257 é muito utilizado por veículos pesados, então estamos trabalhando para entregar uma rodovia trafegável e confortável para todos os motoristas que utilizam a estrada diariamente, sem causar transtornos”.
Com as constantes ações de manutenção e recuperação, o governo de Rondônia reforça os avanços dessa gestão nas obras de infraestrutura para proporcionar estradas que garantam melhor mobilidade, segurança e progresso para toda a população.
