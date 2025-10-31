Governo dos EUA considera atacar alvos militares da Venezuela, diz jornal

Publicada em 31/10/2025 às 16h12
O governo de Donald Trump está considerando bombardear alvos militares na Venezuela que afirma serem utilizados para o tráfico de drogas, mas o presidente dos Estados Unidos ainda não teria tomado a decisão final de atacar, segundo o jornal americano "The Wall Street Journal".
A mando da alta cúpula do governo Trump, o Exército americano identificou esses alvos venezuelanos que podem ser alvos dos eventuais ataques. Os locais avaliados incluem portos e aeroportos controlados pelos militares, supostamente usados para o tráfico de drogas — entre eles, bases navais e pistas de pouso, afirmou a reportagem com base em fontes do governo americano.
Caso aconteçam, esses bombardeios seriam uma escalada significativa nas tensões entre os governos Trump e Maduro e serviriam como uma mensagem clara ao presidente venezuelano de que chegou a hora de deixar o poder, segundo o "The Wall Street Journal".
A reportagem não disse se o governo Trump forneceu indícios de que as instalações militares venezuelanas de fato estejam sendo utilizadas para dar suporte ao narcotráfico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!