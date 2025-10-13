Governo divulga resultado das inscrições complementares do Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná

Publicada em 13/10/2025 às 08h45
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), publicou na quinta-feira (9) a lista de inscritos aptos e inaptos na demanda complementar do Residencial Morar Melhor II, localizado em Ji-Paraná. A divulgação reforça o compromisso da gestão estadual com a transparência e a justiça social em todas as etapas do processo de seleção das famílias beneficiadas.
Conforme o edital, os candidatos considerados inaptos poderão interpor recurso administrativo no prazo de dois dias úteis a partir da publicação, por meio do e-mail institucional da Gerência de Habitação da Seas ([email protected]). Após a análise e julgamento dos recursos, será realizada a homologação das inscrições definitivas, etapa que antecede o sorteio eletrônico.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a política habitacional estadual segue com foco na transformação social. “Estamos trabalhando para que cada etapa ocorra com transparência e respeito à população. A entrega de empreendimentos habitacionais é um investimento na qualidade de vida dos cidadãos”, pontuou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que a habitação digna para todos é uma das prioridades do governo. “Garantir um processo justo e transparente é fundamental para que as famílias que necessitam sejam contempladas. O Morar Melhor é a realização do sonho de um lar digno e seguro, que representa estabilidade e esperança”, afirmou.
Com a divulgação dessa nova lista, o governo de Rondônia avança mais uma etapa importante no processo de seleção dos beneficiários para o empreendimento.
