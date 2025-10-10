Governo de Rondônia reforça potencial turístico do estado durante lançamento da Marca da Amazônia

Publicada em 10/10/2025 às 11h07
Com foco no turismo internacional, o governo de Rondônia participou na quarta-feira (8), do lançamento da Marca da Amazônia, iniciativa que tem como objetivo promover a divulgação conjunta das rotas turísticas dos estados da Região Norte no cenário global e inaugura o segmento do Turismo de Transformação, valorizando os povos da região.
A apresentação aconteceu durante a 52ª ABAV Expo 2025 – feira que reúne representantes dos Estados, profissionais do setor, como: agentes de viagens, trade e guias de turismo, além de imprensa, assessorias e criadores de conteúdo digital, no Rio de Janeiro(RJ). Rondônia esteve presente com stand exclusivo para exposição das potencialidades turísticas do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do estado em iniciativas de projeção nacional e internacional reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e a valorização da identidade amazônica. “A Marca da Amazônia é um símbolo da força e da união dos estados da Região Norte. Rondônia tem um imenso potencial natural, cultural e histórico, e participar desse movimento é uma oportunidade de mostrar ao mundo o que temos de mais genuíno. Estamos trabalhando para fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social, gerando emprego, renda e reconhecimento para as comunidades que fazem parte dessa riqueza amazônica”, ressaltou.
TURISMO DE TRANSFORMAÇÃO
O turismo de transformação é uma proposta que vai além das viagens convencionais, oferecendo experiências profundas que geram impactos positivos no viajante, nas comunidades locais e no meio ambiente. Baseado em pilares como imersão cultural, conexão com a natureza, sustentabilidade e autenticidade, esse modelo valoriza vivências que inspiram mudanças reais.
Vivenciado a partir da visita à Amazônia brasileira, o turismo de transformação busca tocar o visitante de forma duradoura, promovendo também benefícios ao planeta. Ao incentivar a conservação da floresta e divulgar seus saberes e importância, essa experiência se revela nos encantos e na diversidade dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Tocantins — territórios onde a natureza e a cultura amazônica se entrelaçam para oferecer uma jornada de conexão e aprendizado.
O superintendente Estadual de Turismo de Rondônia, Gilvan Pereira Junior, destacou que a participação conjunta dos estados da Região Norte na ABAV Expo reforça o compromisso com o fortalecimento do turismo amazônico. “A união dos estados da Amazônia é fundamental para consolidar nossa presença no cenário nacional e internacional. Essa integração permite o compartilhamento de estratégias, o fortalecimento da promoção dos destinos e a valorização das nossas potencialidades turísticas. Rondônia tem se posicionado de forma técnica e estruturada para ampliar sua participação no mercado e atrair cada vez mais visitantes”, enfatizou o superintendente.
