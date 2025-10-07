Governo de Rondônia incentiva inovação e leva estudantes à Mostratec com aplicativo de coleta seletiva

Publicada em 07/10/2025 às 11h11
O Projeto Cathartes, criado por alunos da rede estadual, que une tecnologia e sustentabilidade, foi selecionado para representar o estado na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), entre os dias 27 e 31 de outubro, em Novo Hamburgo (RS). A iniciativa reflete o incentivo do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a projetos que promovem inovação, consciência ambiental e melhoria da qualidade de vida. O governo garantirá o custeio das passagens aéreas dos alunos e professor orientador, assegurando a participação de Rondônia neste que é um dos maiores eventos científicos da América Latina, reunindo jovens pesquisadores de diversos países.
Os estudantes João Victor, Francisco Ricardo e Jefferson Batista desenvolveram, no laboratório de informática da Escola Estadual de Ensino Fundamental Princesa Isabel, um aplicativo voltado à conscientização sobre a coleta seletiva – o Cathartes. A ferramenta possibilita registrar e acompanhar o peso dos materiais recicláveis coletados, como garrafas PET e papelão. O material é armazenado e posteriormente vendido, garantindo retorno financeiro para a comunidade escolar.
Além disso, ao inserir os dados coletados, a plataforma gera relatórios sobre os impactos ambientais evitados, como árvores preservadas, água economizada, redução na emissão de dióxido de carbono, energia poupada, espaço em aterros sanitários economizado e até a exploração de petróleo e minérios que deixou de ocorrer.
INCENTIVO
Para o professor Cleiton Bentes, que acompanhou o desenvolvimento do aplicativo, o reconhecimento comprova o impacto da educação além da sala de aula. “O Cathartes nasceu de uma ideia simples, mas com grande potencial transformador. Ver nossos alunos aplicando tecnologia em prol do meio ambiente e conquistando um espaço tão importante é motivo de muito orgulho. Isso mostra que, com apoio e incentivo, os estudantes são capazes de mudar realidades.”
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o reconhecimento do Projeto Cathartes demonstra o potencial dos estudantes rondonienses e o resultado dos investimentos na educação pública. “Ver nossos alunos representando Rondônia em um evento internacional é motivo de orgulho. Isso mostra que quando investimos em educação, tecnologia e sustentabilidade, estamos preparando uma geração capaz de transformar o futuro do nosso estado e do país”.
A titular da Seduc, Albaniza Batista de Oliveira, ressaltou que os investimentos em tecnologia escolar foram fundamentais para conquistas como essa. “O governo do estado equipou laboratórios, distribuiu notebooks e tablets e investiu em formação continuada. Hoje vemos os frutos desse trabalho: alunos protagonistas, desenvolvendo projetos que unem ciência, tecnologia e cidadania.”
RECONHECIMENTO
O Cathartes se destacou entre mais de 800 projetos inscritos em todo o Brasil. Na categoria do Ensino Fundamental, apenas 29 foram selecionados, sendo apenas nove de escolas públicas – e Rondônia está entre eles. Na Região Norte, somente dois chegaram à final, o do de Rondônia, outro do Amazonas.
O estudante Francisco Ricardo lembrou os desafios enfrentados no início. “No começo, não tínhamos muita experiência com computadores, mas conseguimos aprender com a ajuda do professor Cleiton, que nos ensinou a usar os recursos de tecnologia e inteligência artificial. Foi um grande aprendizado.”
INVESTIMENTOS
A Escola Estadual Princesa Isabel foi reformada recentemente, recebeu um novo laboratório de informática e passou a ter acesso a equipamentos modernos, que possibilitaram a execução do projeto. Para o professor Cleiton, esse suporte foi determinante: “O governo plantou a semente e hoje vemos os frutos: alunos protagonistas, que acreditam no poder da educação e agora vão levar Rondônia a um evento internacional.”
