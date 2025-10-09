Governo de Rondônia fortalece segurança alimentar com entrega do PAA Indígena à comunidade Arara-Karo em Ji-Paraná

Publicada em 09/10/2025 às 16h32
A Aldeia Iterap, situada na Terra Indígena Igarapé Lourdes, no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, foi cenário para mais uma importante ação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena. A iniciativa beneficiou diretamente 25 produtores indígenas da etnia Arara-Karo, com a entrega e repasse de alimentos destinados à própria comunidade e a instituições locais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. A ação foi realizada na terça-feira (7).
O PAA Indígena é um programa promovido pelo governo Federal, executado no estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), através de uma atuação técnica, humanizada e próxima das comunidades.
Segundo o engenheiro agrônomo da Autarquia, Raphael Cidade “a Emater-RO tem sido peça-chave na execução do PAA Indígena em Rondônia, assegurando não apenas apoio logístico e orientação produtiva, mas também o respeito à identidade cultural de cada povo atendido”, ressaltou.
O programa promove a compra direta de alimentos saudáveis produzidos nas comunidades indígenas, garantindo pagamento justo aos produtores e logística adequada para o repasse dos alimentos às escolas indígenas e instituições socioassistenciais. “Esse trabalho é fruto de um esforço conjunto que beneficia toda a cadeia envolvida”, complementa Raphael.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca o impacto da iniciativa e garante à Emater-RO a execução de suas ações no intuito de promover cidadania e justiça social para os povos indígenas. “A atuação da Emater-RO é decisiva para garantir que o PAA Indígena funcione com eficiência, respeitando as culturas e os modos de vida tradicionais. Essa é uma política que promove cidadania, sustentabilidade e justiça social nos quatro cantos do estado”.
No Distrito de Nova Colina já foram cadastrados mais de 70 produtores indígenas das etnias Gavião e Arara. Nesta entrega, 25 deles forneceram alimentos que foram destinados às escolas e às famílias em situação de vulnerabilidade, gerando renda para quem produz e garantindo alimentação saudável para quem mais precisa.
Além de fortalecer a economia local, o PAA Indígena é um instrumento de segurança alimentar e de valorização dos saberes tradicionais dos povos originários.
Para Marli Demerara, indígena da Aldeia Iterap, o programa tem um significado especial e, segunda ela, o PAA chegou em um momento muito importante. “Nós estamos vendendo o que produzimos, gerando renda e os próprios alimentos ficam na comunidade, ajudando quem não tem roça. Isso também garante comida saudável para as escolas”, pontuou Marli.
O PAA Indígena representa um marco de inclusão social, respeito à diversidade cultural e fortalecimento da autonomia alimentar. Ao unir tradição e políticas públicas, a iniciativa não apenas alimenta corpos, mas também preserva histórias, sonhos e modos de vida dos povos originários de Rondônia.
