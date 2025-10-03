Governo de Rondônia apresenta Manual do Diretor Escolar para fortalecer a gestão nas unidades de ensino

Publicada em 03/10/2025 às 10h39
O Manual do Diretor Escolar foi apresentado às 18 Superintendências Regionais de Educação do Estado, em uma ação do governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) e coordenadoria de gestão escolar no 30 de setembro. O documento tem como finalidade subsidiar o trabalho dos gestores da rede estadual, oferecendo orientações sobre liderança, planejamento, acompanhamento pedagógico e práticas alinhadas à gestão democrática e participativa, e está disponibilizado na aba Guias & Manuais do portal da Seduc.
A publicação reúne diretrizes que visam aprimorar a atuação dos diretores nas dimensões administrativa, pedagógica e financeira, promovendo a excelência em gestão educacional. O manual orienta ainda sobre formação continuada, plano de ação e avaliação de desempenho, reforçando a importância da participação da comunidade escolar e do protagonismo estudantil para a melhoria da aprendizagem.
Para o governador Marcos Rocha, o lançamento do manual reforça o compromisso do Estado com a valorização da gestão escolar. “Queremos garantir que cada diretor tenha condições de liderar com eficiência e foco na aprendizagem. Acreditamos que o fortalecimento da educação é o caminho para o desenvolvimento de Rondônia”, destacou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, ressaltou que o material é fruto de um trabalho coletivo e tem caráter orientador. “O manual é um instrumento que apoia os gestores no cotidiano das escolas, oferecendo subsídios para que exerçam sua função de líderes pedagógicos e administrativos, sempre em consonância com os princípios da gestão democrática e da participação da comunidade escolar.”
O documento foi elaborado pela equipe técnica da Seduc e segue as diretrizes do Guia Orientador Pedagógico Avança Rondônia, que tem como premissa a excelência em gestão e tecnologia educacional. O manual também apresenta a matriz de competências do diretor escolar, conforme a Base Nacional Comum de Competências do Conselho Nacional de Educação (CNE), fortalecendo as políticas de formação e apoio às lideranças educacionais em Rondônia.
