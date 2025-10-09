Governo de Rondônia amplia o alcance do Passe Livre com a emissão de mais 16 mil carteiras em 2025 e fortalece políticas de inclusão

Publicada em 09/10/2025 às 08h22
Entre idosos, pessoas com deficiência e em tratamento contra o câncer, em 2025 mais de 16 mil rondonienses foram contemplados com a carteirinha do Passe Livre. A iniciativa garante transporte intermunicipal gratuito e amplia o alcance das políticas de inclusão e cidadania no estado.
O serviço, ofertado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), pode ser solicitado em 55 pontos de atendimento espalhados pelos municípios em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e também em unidades do Tudo Aqui; e durante as edições do programa Rondônia Cidadã, como a realizada em Jaru nos dias 20 e 21 de setembro, que resultou em mais de 60 emissões em parceria com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), Prefeitura de Porto Velho e pela internet.
Ao todo, entre 2019 e 2025, mais de 92 mil rondonienses já foram beneficiados com o Passe Livre, sendo mais de 71 mil idosos e 21 mil pessoas com deficiência ou em tratamento.
O governador de Rondônia Marcos Rocha destacou que esse resultado fortalece a garantia dos serviços prestados ao cidadão, assegurando dignidade, oportunidades e o direito de ir e vir de forma justa e inclusiva para todos”.
Para muitos beneficiários, o programa também representa uma oportunidade de reencontro e liberdade. Ao lado do esposo Edno Kruger que também tem o Passe Livre, dona Maria F. de A. Kruger, idosa beneficiada pelo programa expressou o sentimento de gratidão com lagrimas nos olhos, “completei 60 anos em junho e já vou poder viajar com a minha carteirinha! Estou muito feliz, porque graças ao Passe Livre vou conseguir visitar minha mãe em Pimenta Bueno”.
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias ressaltou que “o Passe Livre faz diferença na vida das pessoas e, por isso, temos buscado garantir cada vez mais segurança e transparência no processo. As carteirinhas emitidas contam com um sistema de autenticidade e validação online, que permite ao cidadão conferir suas informações de forma simples e rápida”. A verificação pode ser feita no Portal da Transparência do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte de Rondônia.
Segundo a gerente de Passe Livre, Dilma Fernandes, tem sido gratificante acompanhar o impacto do Passe Livre na vida das pessoas. “Nosso compromisso é facilitar o acesso ao benefício e assegurar que ele continue transformando realidades em todo o estado,” pontuou.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO:
Pessoas Idosas: apresentar documento de identidade (ou CTPS), CPF, comprovante de renda de até dois salários mínimos, comprovante de residência e uma foto 3×4.
Pessoas com Deficiência ou em tratamento: além dos documentos básicos (identidade, CPF, comprovante de renda e residência e foto 3×4), é necessário atestado médico específico e exames complementares.
A solicitação também pode ser feita de forma digital:
- Solicitar Passe Livre – IDOSOS: Interior | Porto Velho
- Solicitar Passe Livre PCD e TRATAMENTO – Interior | Porto Velho
