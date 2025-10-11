Governo de Rondônia amplia atendimentos do SUS com contratação de hospitais particulares

Publicada em 11/10/2025 às 10h38
Com o objetivo de reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos no Sistema Único de Saúde (SUS), o governo de Rondônia contratou hospitais particulares para a realização de cirurgias e internações nas especialidades de cirurgia geral, ortopedia, urologia e oftalmologia, atendendo pacientes encaminhados pela rede pública.
O governador de Rondônia Marcos Rocha destacou que o projeto, que leva saúde e qualidade de vida à população, já tem apresentado resultados positivos. “No decorrer da gestão, levamos saúde aos municípios, com ampliação de especialidades, novas unidades hospitalares e o fortalecimento da saúde pública”, pontuou.
Entre as unidades contratadas estão: Hospital das Clínicas, Hospital Santa Marcelina de Rondônia, Complexo Hospitalar Central, Hospital de Amor Amazônia, Hospital 9 de Julho, Hospital Prontocordis, além das clínicas especializadas Médicos dos Olhos Oftalmologia e Sol Oftalmologia Porto Velho.
A paciente Lucineia, logo após receber alta hospitalar da cirurgia ortopédica.
A paciente Lucineia, de 44 anos, que realizou uma cirurgia de joelho garantida pelas novas contratações, afirmou: “Os profissionais são muito atenciosos, minha cirurgia foi excelente, estou muito feliz”, comemorou.
REFORÇO NO ATENDIMENTO
Para ampliar ainda mais a capacidade, a contratação mais recente foi com a empresa IRB Prime Care, instalada no Complexo Hospitalar Central, em Porto Velho, que disponibilizou médicos experientes e especializados. A unidade iniciou as atividades no final de setembro e vem realizando mais de 10 procedimentos cirúrgicos eletivos por dia, nas especialidades de cirurgia ortopédica, geral e urológica.
Outro destaque foi o mutirão de cirurgias de hérnia realizado no Hospital Santa Marcelina, que beneficiou cerca de 100 pacientes do SUS com a correção de hérnia da parede abdominal, e aconteceu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A ação contou com a participação da Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH), reunindo profissionais renomados que vieram especialmente para fortalecer a missão de ampliar o acesso à saúde.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, as medidas fazem parte do planejamento estratégico para acelerar a realização de cirurgias e reduzir o tempo de espera dos pacientes, oferecendo mais qualidade e dignidade no atendimento.
HOSPITAIS PÚBLICOS
Os hospitais públicos realizam cirurgias em todas as especialidades, na baixa, em média e alta complexidade.
Segundo a Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde (CRECSS), Sônia Mariri, somente no mês de julho, a rede pública estadual de saúde realizou 2.214 cirurgias, entre procedimentos de urgência, emergência e eletivos, atuando para garantir assistência hospitalar em todas as regiões de Rondônia.
Conforme a coordenadora, a unidade que mais se destacou foi o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, responsável por 928 procedimentos de média e alta complexidade.
Outros hospitais também contribuíram de forma significativa:
Hospital João Paulo II (Porto Velho) – 148 cirurgias
Hospital Regional de Buritis Dr. Silvano Valério Firmiano – 28 cirurgias
Hospital de Retaguarda de Rondônia – 200 cirurgias
Hospital Regional de Extrema – 3 cirurgias
Hospital Regional de Cacoal – 240 cirurgias
Hospital Regional de São Francisco – 52 cirurgias
Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro) – 152 cirurgias
Hospital Regional de Guajará-Mirim – 465 cirurgias, conforme Relatório de Gestão da unidade.
