Governo conclui galeria de concreto e aço sobre Rio Serra Verde, na Rodovia-466, entre Jaru e Bom Jesus

Publicada em 30/10/2025 às 14h44
A construção da galeria de concreto e aço sobre o Rio Serra Verde, localizada na RO-466, entre o município de Jaru e o distrito de Bom Jesus foi concluída pelo governo de Rondônia. Com 9 metros de extensão e três vazões de 3 metros cada, a estrutura substitui a antiga passagem que dificultava o tráfego, especialmente durante o período chuvoso.
A nova galeria foi executada, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com rigor técnico e materiais de alta durabilidade, garantindo maior segurança aos motoristas e mais eficiência no escoamento da água, melhorando a área para os moradores da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega representa mais uma ação voltada à melhoria da infraestrutura e ao desenvolvimento das regiões. “Estamos trabalhando para conectar Rondônia com mais segurança e qualidade. Cada obra entregue é um avanço para os produtores, estudantes e famílias que dependem dessas estradas. A galeria sobre o Rio Serra Verde é um exemplo de como o investimento em infraestrutura transforma a vida das pessoas e impulsiona o crescimento do estado”, ressaltou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, explicou que a execução da obra atende a uma demanda antiga da população. “Essa galeria era aguardada pelos moradores e produtores da região. O DER tem atuado com planejamento e eficiência para garantir que os trechos rurais também recebam estruturas seguras e permanentes. Essa é uma obra que vai beneficiar o transporte da produção agrícola e o deslocamento diário das comunidades.”
Segundo o coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, “a estrutura foi projetada com dimensionamento adequado para a vazão do rio, utilizando concreto e aço galvanizado, o que garante resistência e longevidade. O objetivo é oferecer uma solução definitiva, assegurando trafegabilidade mesmo em períodos de chuva intensa”, explicou.
Quem também ficou feliz com as obras é a moradora Divardina Cesar, que vive na comunidade próxima ao Rio Serra Verde. “Quando vinha o tempo de chuva, a gente ficava praticamente ilhado. O rio enchia e não tinha por onde passar, só de barco mesmo. Era um sufoco para ir em alguma consulta médica quando era preciso ou pra ir à cidade fazer compras. Agora, com essa galeria nova, a estrada ficou firme, segura, e dá pra passar tranquilo, mesmo com chuva. Foi um investimento importante do governo, que trouxe mais tranquilidade e segurança pra todos nós”, disse.
