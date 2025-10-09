Gestantes de alto risco recebem cuidados humanizados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Publicada em 09/10/2025 às 16h35
Internada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, devido à diabetes gestacional, Raíssa Rosa recebe acompanhamento especializado de nutricionista, ginecologista e obstetra. “Estou seguindo uma dieta específica, orientada pela equipe de nutrição. Tudo está bem equilibrado e controlado para manter meus níveis de glicose dentro dos limites. Vou permanecer aqui até minha filha nascer. O ambiente é acolhedor, com profissionais atenciosos. Não tenho do que reclamar”, relata a paciente.
Assim como Raíssa, muitas mulheres enfrentam gestações delicadas que exigem cuidados especializados. Para garantir o suporte necessário, o governo de Rondônia, por meio da maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, realizou cerca de 1.500 partos entre janeiro e julho deste ano. O hospital oferece atendimento multidisciplinar às gestantes e aos recém-nascidos, consolidando-se como um dos principais centros de referência para casos de gravidez de alto risco no estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada mãe merece ser cuidada, cada bebê merece nascer com dignidade. Por isso o governo do estado oferece todo o suporte necessário, durante o tempo que for preciso, até a alta completa.
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Toda gestante inicia o acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde, por meio do pré-natal. Caso seja identificada uma gravidez de risco, ela é encaminhada para avaliação com especialistas conforme o quadro clínico. Se necessário, o atendimento é transferido para o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, onde a paciente permanece sob cuidados especializados até a alta médica.
A unidade oferece assistência multidisciplinar com profissionais de nutrição, pediatria, obstetrícia, ginecologia, psicologia, psiquiatria, neurologia, reumatologia e serviço social. Quando há necessidade de outras especialidades, como ortopedia, é feito um parecer médico e o encaminhamento para o atendimento é realizado dentro da própria estrutura hospitalar.
CUIDADO E MEMÓRIA AFETIVA
Giucelene Almeida, também moradora de Porto Velho, está na 33ª semana de gestação e aguarda a chegada de gêmeas. Diagnosticada com diabetes gestacional, ela relata a tranquilidade que encontrou na unidade. “Minha gravidez está sendo muito tranquila aqui. A equipe está ansiosa junto comigo pela chegada das minhas bebês. A atenção é redobrada por conta da glicemia, mas estou seguindo direitinho a dieta que me passaram. Todos os dias a ginecologista vem conversar comigo. Assim que minha glicemia estabilizar, volto pra casa”, contou.
A ala da maternidade passou por revitalização e ganhou 47 novos leitos
Além do cuidado clínico, o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro também valoriza a dimensão emocional da maternidade. Após o nascimento do bebê, a equipe realiza uma homenagem simbólica: a placenta é cuidadosamente retirada e utilizada para criar uma pintura conhecida como “Árvore da Vida”. Essa representação eterniza a gestação, transformando o vínculo entre mãe e filho em uma memória afetiva e única, um gesto que celebra a força, a beleza e a história de cada nascimento.
ESTRUTURA RENOVADA
Neste ano, a ala da maternidade passou por revitalização e ganhou 47 novos leitos. A reforma completa do Centro Obstétrico está em fase final e será entregue em breve. Ao todo, são 50 leitos distribuídos em 14 enfermarias e quatro quartos de internação, com quatro leitos cada — promovendo mais conforto e qualidade no atendimento às usuárias.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, reforça o compromisso com o cuidado humanizado. “Esse é um momento delicado na vida da mulher. Nossas unidades e profissionais estão preparados para oferecer acolhimento, atendimento especializado e uma saúde de qualidade”, pontuou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!