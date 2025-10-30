Furacão Melissa deixa 32 mortos e um rastro de destruição no Caribe

Publicada em 30/10/2025 às 10h31
O furacão Melissa já causou, ao menos, 32 mortes em sua passagem pelo Caribe, com impactos severos no Haiti, Jamaica, Panamá, República Dominicana e Cuba. O Haiti é o país mais afetado até o momento, com 23 mortos, incluindo 20 vítimas de uma enchente causada pelo transbordamento do rio La Digue, na cidade de Petit-Goâve, a sul de Porto Príncipe.
Segundo autoridades locais, entre os mortos estão 10 crianças. As inundações também deixaram 17 feridos, 13 desaparecidos e mais de 13 mil pessoas desalojadas. Várias regiões haitianas seguem sob chuvas torrenciais, e pelo menos dez rios transbordaram, comprometendo estradas, moradias, escolas e igrejas.
Na Jamaica, o furacão atingiu a costa na terça-feira (28), em Black River, no sudoeste da ilha, como um dos mais fortes já registrados no Atlântico. Quatro pessoas morreram, mais de 500 mil ficaram sem energia elétrica e milhares estão desalojadas. A destruição levou o primeiro-ministro Andrew Holness a decretar o país como "zona de desastre".
Na República Dominicana, ainda que o fenômeno não tenha passado diretamente pelo país, as chuvas associadas ao furacão deixaram um morto e afetaram o abastecimento de água de mais de 1 milhão de pessoas, com diversos aquedutos comprometidos.
O Panamá também foi atingido pela cauda do furacão, que provocou a morte de quatro pessoas — três delas menores de idade — e afetou diretamente mais de 1.100 moradores em diferentes províncias, segundo a Defesa Civil local.
Em Cuba, Melissa tocou terra no extremo leste da ilha com ventos de até 193 km/h, causando inundações, deslizamentos de terra e grandes danos materiais. Milhões ficaram sem energia, centenas de casas desabaram, plantações foram alagadas e áreas inteiras estão isoladas. A Defesa Civil cubana alerta que as equipes de resgate ainda não conseguiram acessar algumas zonas rurais e montanhosas gravemente afetadas.
O furacão Melissa, que começou como tempestade tropical, já deslocou mais de 700 mil pessoas na região e segue causando estragos, mesmo com a perda de intensidade nas últimas horas.
