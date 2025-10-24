Fundação Cultural de Ji-Paraná lança edital para Concurso de Fotografia

Publicada em 24/10/2025 às 08h49
A Fundação Cultural de Ji-Paraná divulgou edital para a escolha das 35 fotografias que vão compor o painel em comemoração aos 48 anos de emancipação do município. Neste ano, o tema escolhido foi “Ji-Paraná sob lentes: 48 anos refletidos sob o olhar da nossa gente”. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de 8 de outubro de 2025.
As imagens inéditas devem produzir espaços físicos, arquitetônicos, atividades cotidianas, bens naturais, festividades, manifestações esportivas, sociais e culturais e tudo mais que permita identificar que são do município. É vedada a participação de servidores públicos vinculados à prefeitura, especialmente os envolvidos direta ou indiretamente na organização do concurso.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo email “[email protected]” com o título 48 anos de Ji-Paraná mais o nome do nome do participante. O prazo encerra em 31 de outubro, até as 23h59. Ela só será confirmada com o envio da fotografia e posterior aviso de recebimento por parte dos organizadores.
A fotografia deverá ser anexada ao e-mail em formato JPG. Para efetivação da inscrição, o concorrente encaminhará os formulários preenchidos de inscrição e descritivo, cópias do documento de identidade ou CNH desde que contenha número do RG e do CPF e comprovante de residência
E ainda a autorização de uso de imagem e termos de autorização de imagem pessoal e cessão de direitos autorais de fotografias. Todos os documentos devem ser preenchidos, datados e assinados pelos participantes. As imagens escolhidas, segundo o edital, podem ser utilizadas em exposições, reuniões, congressos, veículos de imprensa ou qualquer outro meio, sem fins lucrativos
De acordo com a FCJP, não serão aceitas fotografias que contenham ou promovam violência, discriminação de qualquer natureza, conteúdo ofensivo, ilegal ou que atentem contra a moral e os bons costumes, apologia ao crime, uso de drogas ou nudez, ou utilizem imagens protegidas por direitos autorais sem a devida autorização
Ou forem manipuladas digitalmente de forma excessiva, quando não permitido pelo regulamento, sejam entregues fora do prazo estipulado e não estejam de acordo com o tema do concurso. O acesso ao edital pode ser realizado pelo endereço https://www.diariooficialjp.com.br/pdf/2025-10-07.pdf.
Os resultados serão divulgados no site da prefeitura: https://ji-parana.ro.gov.br/, no ícone “Portal da Transparência/Leis, Atos e Publicações/Editais”. Todos os 35 finalistas receberão certificados de participação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!