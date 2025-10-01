Funasa abre Casa do Saneamento em Belém como marco da agenda rumo à COP30

Publicada em 01/10/2025 às 16h13
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) iniciou nesta terça-feira (30/9), em Belém (PA), as atividades da Casa do Saneamento, iniciativa que se consolida como ponto de encontro e cooperação entre instituições, gestores, especialistas e representantes da sociedade civil no setor. A criação do espaço integra as ações preparatórias do Brasil para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em 2025 na capital paraense.
A Casa do Saneamento é um espaço de convergência, diálogo e inovação para fortalecer políticas públicas e cooperação multissetorial em saneamento, saúde e meio ambiente, simbolizando o compromisso do Brasil com a universalização do saneamento básico, a promoção da saúde e a redução das desigualdades.
O presidente da Funasa, Alexandre Motta, ressaltou que o diálogo é o elemento-chave das atividades, na busca de consensos. "Isoladamente, desintegradamente, individualmente, as nossas instituições certamente não serão capazes de suplantar os enormes desafios que nós temos", afirmou.
Segundo ele, o saneamento ainda é sub-representado do ponto de vista do debate nacional, porque não é um tema popular. "Precisamos enfrentar essa questão e melhorar a percepção da sociedade em relação à centralidade do saneamento para o enfrentamento da crise climática, tema fundamental das nossas discussões neste evento. Nós precisamos empolgar as pessoas com saneamento", enfatizou.
O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, destacou a centralidade da pauta. "Discutir mudança climática sem falar de água, de oceano, já não teria nem como. Mas, quando a gente pensa em água, nós sabemos que temos desafios enormes que não são fáceis de se resolver", disse, durante a Conferência Magna sobre "Saneamento Básico, Saúde e Justiça Climática: Desafios e Oportunidades da COP30".
Carta de Belém
A programação da Casa do Saneamento se estende por três dias, com conferências, painéis e debates técnicos que resultarão na Carta de Belém sobre Saneamento Básico, Saúde e Justiça Climática, documento que será levado pelo Brasil à COP30.
O evento reúne gestores federais, estaduais e municipais, organismos internacionais, setor privado, academia e comunidades tradicionais, com atenção especial a municípios de até 50 mil habitantes e populações em situação de vulnerabilidade.
Mais do que um espaço físico, a Casa do Saneamento simboliza o compromisso do Brasil em afirmar o saneamento básico como direito humano fundamental e pilar da adaptação climática, reforçando o papel da Funasa como articuladora estratégica em saúde ambiental e justiça social.
