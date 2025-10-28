Fórum de Guajará-Mirim passa por reforma para melhor atender a população

Publicada em 28/10/2025 às 10h01
O Poder Judiciário do Estado de Rondônia está investindo na modernização e ampliação do Fórum Nelson Hungria, em Guajará-Mirim. Prevista para ser concluída em setembro de 2026, a reforma está promovendo uma reforma do prédio, com melhorias estruturais e adequações sustentáveis que refletem o compromisso do TJRO com a qualidade do atendimento e a responsabilidade ambiental.
A obra prevê a modernização das instalações, com expansão dos ambientes e adaptação às normas de acessibilidade, assegurando mais conforto e inclusão a todos que frequentam e utilizam os serviços do Judiciário.
Esta semana, o secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti e a secretária administrativa, Elaine Piacentini visitaram a obra e conferiram de perto o andamento, como forma de fiscalizar o cumprimento do cronograma. “As obras estão indo muito bem! Acreditamos que, em pouco tempo, a comarca terá uma condição digna de trabalho, tanto para servidores(as), magistrados(as) quanto para os usuários(as). Guajará-Mirim já merecia há tempos a ampliação dos espaços e a melhoria da qualidade e da acessibilidade. Estamos confiantes de que faremos uma entrega significativa para a comunidade”, destacou o magistrado Rinaldo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!