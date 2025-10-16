Fiscalização para combater fraudes na comercialização de sementes é intensificada pelo governo de Rondônia

Publicada em 16/10/2025 às 16h05
A fiscalização para o combate de fraudes na comercialização de sementes é intensificada em todo o estado, pelo governo de Rondônia, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), em lojas agropecuárias que comercializam sementes. A ação visa coibir a venda de material fraudado e reduzir a circulação de sementes irregulares, garantindo ao produtor rural o acesso a produtos de qualidade e devidamente certificados.
Segundo o fiscal agropecuário Renê Parmejiani, responsável pelo programa de fiscalização de sementes e mudas da Idaron, a produtividade da pecuária depende diretamente da qualidade das pastagens. “A escolha de uma semente de qualidade é fundamental para um pasto saudável, o que resulta em maior produtividade e menor custo para o produtor”, explica.
Ano a ano, a comercialização de sementes forrageiras irregulares causa prejuízos milionários ao setor. Em Rondônia, o problema vem sendo reduzido graças à atuação da Idaron. Até setembro, a agência coletou 54 amostras de sementes destinadas à safra 2025/2026. O material é analisado em laboratório oficial do Ministério da Agricultura, verificando atributos como pureza, germinação, viabilidade e presença de espécies invasoras ou nocivas.
A ação visa coibir a venda de material fraudado e reduzir a circulação de sementes irregulares
Dos lotes já analisados, oito já tiveram resultados: três foram aprovados e cinco reprovados. Os responsáveis por lotes irregulares são autuados e o material é retirado do mercado. A fiscalização concentra-se principalmente nas sementes de forrageiras tropicais, como: braquiária, humidícula, decumbens, panicum e mombaça, historicamente associadas a lotes de baixa qualidade.
Além da inspeção, a Idaron mantém cadastro atualizado de empresas e pessoas físicas, inclusive de outros estados que atuam na comercialização ou garantia da qualidade das sementes em Rondônia. A campanha de cadastro, iniciada em setembro, também busca reduzir os riscos de disseminação de pragas agrícolas, que podem causar impactos econômicos, ambientais e sociais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação da Idaron é determinante para o desempenho da pecuária rondoniense. “O controle de qualidade das sementes de pastagem é primordial para que a agropecuária seja ainda mais lucrativa aos produtores. Por isso, não medimos esforços no programa de análise de sementes”, destacou.
O registro das empresas e produtores tem validade de um ano e pode ser renovado mediante novo requerimento. Para o cadastramento, os estabelecimentos podem consultar as orientações na carta de serviços da Idaron, neste link.
Fotos: Toni Francis
Comentários
Seja o primeiro a comentar!