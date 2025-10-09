“Fiquei passada”: Luana Piovani reage a polêmica entre Virginia Fonseca e Vini Jr.

Publicada em 09/10/2025 às 14h04
A atriz Luana Piovani, 49, voltou a movimentar as redes sociais ao comentar o recente caso entre Virginia Fonseca, 26, e o jogador Vini Jr., 25. O breve relacionamento chegou ao fim após o vazamento de supostas conversas do atleta com outra mulher, levando o atacante do Real Madrid a publicar um pedido público de desculpas à influenciadora.
Em vídeo publicado nas redes, Luana afirmou que só descobriu o romance após o pedido de desculpas do jogador. “Eu não estava sabendo de nada disso. Estava parada ainda na separação da Virginia e do Zé Felipe. Olha como eu estou velha… eles já separaram, e ela já foi três vezes para Madrid para ficar com o Vini Jr.”, disse a atriz.
Piovani comentou ainda sobre o ritmo da influenciadora, que é mãe de três filhos pequenos. “Vocês não têm noção do que mulher consegue dar conta de fazer. Que loucura”, afirmou.
Ao analisar a situação, a atriz classificou o caso como algo repetitivo: “Fiquei chocada com esse enredo ‘mais do mesmo’. De ela ter separado, de estar com o Vini Jr., de ele ter traído, de escrever um pedido de desculpas fofo… mais do mesmo. Fiquei passada.”
