ESPIGÃO DO ESTE

Fhemeron Itinerante realiza coleta de sangue nos próximos dias 7 e 8 de novembro

Nos dias 07 e 08 de novembro, o ônibus da Fhemeron Itinerante chega a Espigão na Câmara Municipal (R. Vale Formoso, 1896 – Vista Alegre), para mais uma grande ação de amor ao próximo.