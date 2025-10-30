Fhemeron Itinerante realiza coleta de sangue nos próximos dias 7 e 8 de novembro
Por assessoria
Publicada em 30/10/2025 às 11h15
Doe Sangue, Doe Vida — Fhemeron Itinerante em Espigão d’Oeste! A solidariedade vai estacionar na sua cidade!

Nos dias 07 e 08 de novembro, o ônibus da Fhemeron Itinerante chega a Espigão d’Oeste, na Câmara Municipal (R. Vale Formoso, 1896 – Vista Alegre), para mais uma grande ação de amor ao próximo.

Você pode ser o motivo do sorriso de alguém!

Doar sangue é um gesto simples que salva vidas e fortalece nossa corrente de esperança. Aproveite a oportunidade para também se cadastrar como doador de medula óssea.

Horários de atendimento:

07/11 – das 15h às 19h

08/11 – das 8h às 17h

Vamos juntos mostrar a força da nossa comunidade!

Chame os amigos, compartilhe esta causa e venha fazer parte dessa corrente do bem.

Local: Câmara Municipal de Espigão d’Oeste

Realização: Governo de Rondônia | Fhemeron

Apoio: Prefeitura de Espigão d’Oeste | Câmara Municipal | SEMSAU | CrediSIS Oeste

