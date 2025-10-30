Publicada em 30/10/2025 às 11h15
Doe Sangue, Doe Vida — Fhemeron Itinerante em Espigão d’Oeste! A solidariedade vai estacionar na sua cidade!
Nos dias 07 e 08 de novembro, o ônibus da Fhemeron Itinerante chega a Espigão d’Oeste, na Câmara Municipal (R. Vale Formoso, 1896 – Vista Alegre), para mais uma grande ação de amor ao próximo.
Você pode ser o motivo do sorriso de alguém!
Doar sangue é um gesto simples que salva vidas e fortalece nossa corrente de esperança. Aproveite a oportunidade para também se cadastrar como doador de medula óssea.
Horários de atendimento:
07/11 – das 15h às 19h
08/11 – das 8h às 17h
Vamos juntos mostrar a força da nossa comunidade!
Chame os amigos, compartilhe esta causa e venha fazer parte dessa corrente do bem.
Local: Câmara Municipal de Espigão d’Oeste
Realização: Governo de Rondônia | Fhemeron
Apoio: Prefeitura de Espigão d’Oeste | Câmara Municipal | SEMSAU | CrediSIS Oeste
