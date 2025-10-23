 festa para crianças no CRAS Morar Melhor foi um momento especial de alegria e inclusão social.

Publicada em 23/10/2025 às 14h20
Na manhã desta quinta-feira, 23, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morar Melhor, em Ji-Paraná, se transformou em um espaço de muita diversão e celebração para as crianças e famílias atendidas pela unidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu um evento repleto de brincadeiras, atividades e momentos de confraternização.
Mais de 100 crianças e adolescentes participaram da festa realizada no pátio do CRAS, que contou com atrações como pintura facial, jogos com papel e encontros com personagens animados como Chiquinha, Kiko, Chaves, Branca de Neve e palhaços divertidos. Além de guloseimas; pipoca, cachorro-quente, bolo e doces; foram um sucesso entre os pequenos.
Segundo Silvia Negrão, diretora do CRAS Morar Melhor, o objetivo da ação foi proporcionar uma manhã de inclusão social e fortalecer os laços familiares por meio do lazer e do resgate das brincadeiras tradicionais. “Nosso compromisso é garantir o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo atividades que valorizem a infância com muita alegria e solidariedade”, ressaltou.
A festa superou as expectativas, deixando recordações felizes para todas as crianças e adolescentes presentes. A Prefeitura de Ji-Paraná permanece dedicada à realização de ações integradas em todos os CRAS do município, ampliando o acesso à inclusão social para diferentes faixas etárias.
Fotos: Elaine Antunes
