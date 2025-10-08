Ferrugem celebra perda de 45 kg e exibe nova forma ao lado da esposa: “Muito obrigado, Deus”

Publicada em 08/10/2025 às 16h31
O cantor Ferrugem, de 36 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer sem camisa ao lado da esposa Thais Vasconcellos em uma foto publicada nas redes sociais. O artista, que passou por um processo de emagrecimento, revelou já ter perdido cerca de 45 quilos.
Na legenda do post, Ferrugem comemorou a conquista com uma mensagem de gratidão: “Muito obrigado, Deus”. O registro rapidamente rendeu uma enxurrada de elogios. “Você tá incrível”, escreveu um fã. “Tá fininho”, brincou outro. “Que casal maravilhoso”, comentou mais um seguidor.
O cantor contou que a mudança de hábitos começou após um alerta médico. Durante exames, descobriu que sua idade biológica era de 78 anos, o que o levou a repensar a rotina. “Pensei: ‘Vou morrer semana que vem’. Foi um choque que me motivou”, contou em entrevista ao programa “Fábrica de Monstros”.
Desde então, Ferrugem passou a adotar uma alimentação equilibrada e rotina de exercícios, destacando que a transformação foi tanto física quanto mental.
