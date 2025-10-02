Excelência e talento: 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo destaca profissionais de Rondônia

Publicada em 02/10/2025 às 11h13
Na noite do dia 30 de setembro de 2025, o Complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi palco de uma celebração à imprensa rondoniense: a etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo.
O evento reuniu profissionais de veículos locais, autoridades e colaboradores do Sebrae, em uma noite que valorizou a produção jornalística e o papel da imprensa no fortalecimento do empreendedorismo no estado.
Entre os presentes estavam o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, e o membro do Conselho Deliberativo e presidente do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) em Rondônia Salatiel Rodrigues, que representou o presidente Darci Cerutti e, durante seu discurso, agradeceu e mencionou os participantes do conselho. Também marcaram presença gerentes, colaboradores do Sebrae e representantes de diversos veículos de comunicação.
O gerente de Comunicação do Sebrae Rondônia, Dayan Saldanha, destacou a importância da noite:
“Foi uma celebração memorável para a imprensa do estado. Agradecemos aos colegas que têm colocado em destaque histórias inspiradoras de empreendedorismo, elas motivam quem está pensando em começar. Agora é torcer para que nossos representantes avancem para a etapa regional e, quem sabe, cheguem à nacional.”
O membro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Salatiel Rodrigues, que esteve presente em nome do presidente Darci Cerutti, ressaltou em sua fala o papel fundamental da imprensa:
Em nome do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae e do presidente Darci Cerutti, quero parabenizar todos os profissionais de imprensa que abraçaram a missão de pautar o empreendedorismo em suas matérias. O 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece esse trabalho e ajuda a consolidar um ambiente cada vez mais favorável à geração de negócios. Nossos parabéns a todos os participantes.
O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, também destacou a relevância da imprensa nesse processo:
“Eu, que ingressei no Sebrae como estagiário, entendo essa instituição como uma grande parceira dos pequenos negócios. Muitas histórias de sucesso vêm sendo construídas e os grandes parceiros para reverberar isso são os profissionais da imprensa. Uma história de sucesso inspira, motiva e, quase sempre, tem o Sebrae nela. Estão todos de parabéns.”, afirmou.
O prêmio, que está em sua 12ª edição, tem como objetivo reconhecer o jornalismo que valoriza o empreendedorismo, contribuindo para a disseminação de boas práticas, histórias de sucesso e iniciativas inovadoras em Rondônia.
Destaques da premiação
Na categoria Jornalismo em Texto, o 3º lugar ficou com Amanda Oliveira do Nascimento, do G1 Rondônia, pelo trabalho Sushi de tambaqui: empreendedor usa peixe amazônico em cardápio e cria receita inusitada.
O 2º lugar foi para Loide Alves Gonçalves, da SIC TV, com De Nova Califórnia para o mundo: fruto amazônico fortalece a agricultura familiar através do cooperativismo.
O 1º lugar foi conquistado por Giliane Perin de Cacoal, da Tribuna Popular, com Café especial transforma pequena produtora rural de Rondônia em uma mulher de negócios reconhecida nacionalmente. O mesmo trabalho de Giliane Perin também garantiu o 1º lugar em Fotojornalismo, reforçando a força da narrativa visual aliada à reportagem de impacto.
Na categoria Fotojornalismo, o 2º lugar foi para Jonisson Cruz da Silva, da SIC TV, com De Nova Califórnia para o mundo: fruto amazônico fortalece a agricultura familiar através do cooperativismo.
Em Jornalismo em Vídeo, Loide Alves Gonçalves, da SIC TV, conquistou o 3º lugar com Floresta que resiste: projeto indígena desenvolve a Amazônia através do crédito de carbono. O 2º lugar foi para Yasmin Sobrinho, também da SIC TV, com Tecnologia inovadora possibilita o cultivo de tomates na região Amazônica, enquanto o 1º lugar ficou com Ricardo Santos, da TV Norte SBT, com Do Sabor ao Sucesso.
Na categoria Jornalismo em Áudio, o prêmio foi para Lena Mendonça, da Rádio Massa FM, com o trabalho Suporte Financeiro – As linhas de crédito para os micro e pequenos negócios.
Homenagens e celebração
O evento também homenageou profissionais que se destacaram ao longo do ano, reforçando o valor da imprensa no desenvolvimento regional. Para celebrar, foi oferecido um coquetel aos convidados, que contou com a presença marcante da cantora Gabriê, vencedora recentemente do Prêmio Sebrae Amazônia de Música na categoria Pop, encantando o público com sua voz potente e presença no palco.
O 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo reforça a missão de apoiar os empreendedores e valorizar o jornalismo comprometido com histórias inspiradoras e transformadoras em Rondônia.
Para os profissionais da imprensa, a premiação representa reconhecimento e estímulo para seguir produzindo conteúdo de qualidade que conecta informação, sociedade e desenvolvimento.
