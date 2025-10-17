Ex-seguidor de culto satânico será canonizado pelo papa Leão XIV neste domingo

Publicada em 17/10/2025 às 14h18
O Vaticano anunciou que Bartolo Longo, um ex-praticante de rituais satânicos que se converteu ao catolicismo e se tornou devoto do Rosário, está entre os sete novos santos que serão proclamados pelo papa Leão XIV neste domingo (19), na Praça de São Pedro, em Roma.
Longo, que antes de sua conversão atuava como advogado na Itália, abandonou as práticas ocultistas e dedicou sua vida à fé e à caridade. É lembrado por ter fundado o Santuário de Pompeia e criado instituições de amparo a órfãos e pessoas pobres.
“O significado dessa canonização está no fato de ele ser um leigo, não um sacerdote ou monge”, afirmou o postulador Carlo Calloni, responsável pelo processo, durante coletiva de imprensa no Vaticano.
Entre os outros canonizados estão o arcebispo Inácio Maloyan, executado em 1915 após recusar-se a se converter ao islamismo durante as deportações promovidas pelo Império Otomano, além de Pedro To Rot, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendíles Martínez, Maria Troncatti e José Gregorio Hernández.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!