EUA confirmam acordo de US$ 20 bilhões para ajudar Argentina de Javier Milei

Os Estados Unidos concluíram um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões com o Banco Central da Argentina, informou nesta quinta-feira (9) o secretário do Tesouro do país, Scott Bessent. A medida visa apoiar o país sul-americano, que sofre com desvalorização do peso e baixas reservas em dólar.
O swap cambial é uma troca temporária de moedas entre países, usada para reforçar as reservas internacionais e proporcionar maior estabilidade à economia local. Na prática, trata-se de uma forma de obter liquidez em moeda estrangeira sem recorrer a empréstimos tradicionais. Na prática, a medida ajuda a Argentina, que enfrenta escassez de reservas.
O apoio foi confirmado após uma reunião entre as principais autoridades financeiras dos dois países em Washington. No mês passado, durante a Assembleia Geral da ONU, Donald Trump encontrou Javier Milei, elogiou o presidente argentino e prometeu apoio ao país.
Antes do encontro entre os líderes, Bessent já havia declarado que a Casa Branca estava disposta a fornecer amplo apoio à Argentina, incluindo uma linha de swap de US$ 20 bilhões. Em publicação no X nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA reiterou o compromisso com o país.
“O Tesouro dos EUA está preparado, imediatamente, para tomar quaisquer medidas excepcionais que se mostrem necessárias para garantir a estabilidade dos mercados”, escreveu Bessent.
