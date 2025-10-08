“Estou muito feliz, estou bem”, diz IZA sobre nova fase após fim com Yuri Lima

Publicada em 08/10/2025 às 16h19
A cantora IZA falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com o jogador Yuri Lima, anunciado na última terça-feira (7). Em sua primeira aparição pública desde a separação, durante o Festival do Rio, a artista afirmou que está bem e focada no trabalho.
“Eu estou muito feliz, estou bem. Na verdade, eu queria muito falar sobre o meu trabalho, se isso fosse possível, e não da minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito, já foi dito”, declarou em entrevista ao Gshow.
Segundo a assessoria de imprensa da cantora, “a separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.
IZA e Yuri, que se conhecem desde 2023, já haviam enfrentado uma breve separação em 2024, após a traição do atleta enquanto a cantora estava grávida. Em entrevista recente à revista Ela, a artista relembrou o episódio: “Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, afirmou.
Após o rompimento, o casal havia reatado no início deste ano, mas agora a separação foi definitiva.
