Esposa de Bruce Willis desabafa sobre demência do ator: “Vivemos um luto diário”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 15/10/2025 às 11h13
Emma Heming Willis voltou a falar sobre os desafios de conviver com o quadro de saúde do marido, o ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal. Em entrevista à revista Vogue Austrália, a modelo contou como ela e as filhas têm lidado com as mudanças provocadas pela doença do astro de Hollywood.

Segundo Emma, a família já vive um processo de luto. “Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir”, declarou.

Desde que o diagnóstico foi revelado, em 2023, Bruce Willis se aposentou dos cinemas e se afastou da vida pública. Com o agravamento da doença, os familiares assumiram a comunicação oficial do ator, compartilhando apenas informações pontuais sobre o tratamento e o dia a dia dele.

A esposa também revelou como as filhas Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11, têm reagido à ausência do pai. Em agosto, Emma decidiu que o ator viveria em uma casa separada, buscando oferecer mais tranquilidade para a família e preservar um ambiente em que as meninas pudessem continuar sendo crianças. Ela e as filhas o visitam com frequência.

“Acho que elas estão bem, considerando tudo. Mas é difícil. Elas sofrem. Sentem muita falta do pai. Ele está perdendo marcos importantes. Mas crianças são resilientes”, disse Emma. Bruce Willis também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, do casamento anterior com a atriz Demi Moore. “Não sei se minhas filhas se recuperarão algum dia, mas estamos aprendendo”, completou.

