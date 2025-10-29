Espigão do Oeste realiza Mutirão Integrado de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Regularização Ambiental

Publicada em 29/10/2025 às 14h33
ATENÇÃO, PROPRIETÁRIOS RURAIS de Espigão D'Oeste da Bacia do Rio Palmeiras! Sua propriedade em dia com o futuro e o meio ambiente começa AQUI!
Prepare-se para uma semana de transformação e regularização! A Prefeitura de Espigão D'Oeste, por meio da SEMAME, em parceria com SEDAM, TCE, ECOPORE e EMATER tem o prazer de anunciar o Mutirão Integrado de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Regularização Ambiental, um evento imperdível para garantir a conformidade do seu imóvel rural e acessar importantes benefícios.
Quando: 10 a 14 de Novembro de 2025, das 8h às 17h Onde: Câmara Municipal de Espigão D'Oeste (Vale Formoso, 1896)
O que você poderá resolver no Mutirão?
• Retificação e Análise do CAR
• Adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PPRA)
• Cadastro para Restauração (APP e RL)
• Inscrição para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA – Floresta+)
PARA AGILIZAR SEU ATENDIMENTO: Prepare a documentação!
Pensando em você, listamos o que será EXIGIDO PARA ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO na Retificação do CAR e Adesão ao PPRA. Cheque sua documentação com antecedência:
DOCUMENTOS PESSOAIS DO(S) PROPRIETÁRIO(S):
• ☐ RG do proprietário – legível;
• ☐ CPF do proprietário – legível;
• ☐ Certidão de casamento – legível;
• ☐ RG do cônjuge – legível;
• ☐ CPF do cônjuge – legível;
• ☐ Comprovante de residência (conta de energia) – o mais recente, com menos de 90 dias;
• ☐ Procuração – se houver representante.
DOCUMENTOS DO IMÓVEL RURAL:
• ☐ Documento do lote (mapa e memorial descritivo);
• ☐ Certidão de inteiro teor;
• ☐ CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural);
• ☐ Autos de infração (multas, se houver) – Caso não possua autos de infração, apresente cópia da Certidão de Nada Consta do IBAMA;
• ☐ Procuração – se houver.
Não deixe para a última hora! Sua participação é fundamental para o desenvolvimento sustentável de Espigão D'Oeste e a proteção do nosso patrimônio ambiental.
Em parceria com EMATER-RO, SEDAM, RO GOV e outros parceiros importantes, a Prefeitura de Espigão D'Oeste está comprometida com o futuro ambiental da nossa região.
Compartilhe essa informação e ajude a alcançar todos os proprietários rurais!
