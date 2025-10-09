“Errei e decepcionei”: Vinicius Júnior pede desculpas públicas a Virginia Fonseca após vazamento de conversas

Publicada em 09/10/2025 às 10h21
O jogador Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para se retratar publicamente depois da divulgação de supostos prints de conversas com uma modelo brasileira. O episódio ocorreu enquanto o atleta vivia um affair com a influenciadora Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe.
Em um texto publicado nos Stories, Vinicius reconheceu erros e elogiou a empresária. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes”, afirmou.
O jogador também confirmou que Virginia viajou três vezes para encontrá-lo em Madri, durante o período em que se aproximaram. “Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, disse.
Na mensagem, Vinicius deixou em aberto uma possível reconciliação. “Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, concluiu.
Na terça-feira (7), a equipe de Virginia Fonseca confirmou o fim do envolvimento entre os dois. “Eles estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. Vale frisar que não tinham nada sério”, diz a nota enviada à imprensa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!