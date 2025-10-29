Entrega para gestantes de 18 kits enxoval para o bebê, que têm como novidade o berço portátil

Publicada em 29/10/2025 às 14h15
O governo de Rondônia entrega nesta quinta-feira (30), por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), 18 kits enxoval para gestantes em Cacoal. O evento que tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as gestantes beneficiárias e o Estado, criando um espaço de acolhimento, escuta ativa e promoção de informações fundamentais sobre a maternidade e o desenvolvimento da Primeira Infância, será realizado no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Além dos 19 itens necessários para uso do recém-nascido, o kit agora inclui o berço portátil, que garante mais conforto e segurança para o bebê. Às 18 gestantes que serão contempladas, nesta etapa, foram previamente cadastradas e recebem acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Rodas de conversa, apresentação dos programas da SEAS e momentos de acolhimento, com troca de experiências e orientações sobre temas essenciais da gestação e do cuidado com o bebê, também fazem parte da programação, com o tema: Cuidar de si para cuidar do bebê: saúde mental e vínculo materno-infantil.
Serviço:
Data: 30 (Quinta-Feira)
Horário: 9h
Local: Auditório do Detran
Endereço: Rua Padre Adolfo, 2192 - Jardim Clodoaldo
Comentários
Seja o primeiro a comentar!