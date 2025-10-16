Energisa inicia programa de negociação de dívidas com descontos de até 80%

Publicada em 16/10/2025 às 16h23
A Energisa lançou nesta semana uma campanha inédita de negociação de débitos. São condições diferenciadas para quitação de dívidas, com possibilidade de parcelamento e descontos que podem chegar a 80%. A iniciativa contempla todos os clientes com faturas em atraso e as condições serão ofertadas de forma a facilitar a regularização do débito pelo cliente.
Dados mostram o peso do endividamento no orçamento das famílias e as dificuldades do brasileiro para honrar as contas no dia a dia. Segundo o Banco Central, em junho deste ano, as famílias comprometeram 27,6% da renda com o pagamento mensal de dívidas. “É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, afirma Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia.
A última campanha realizada pelo Grupo foi no programa Desenrola Brasil, que contou com a participação da Energisa e teve 81 mil contratos celebrados durante a vigência do programa. Na ocasião, os descontos chegaram a 75% e ainda a possibilidade de parcelamento flexíveis. Para este ano a Energisa oferece esta campanha a todos os seus clientes que possuam débitos, com objetivo de apoiá-los nas devidas regularizações.
Os clientes que optarem pela negociação poderão fazer o pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado. O processo pode ser feito de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato com os canais de atendimento da Energisa:
Whatsapp Gisa (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play
Site www.energisa.com.br.
Central de atendimento 24h: 0800 647 0120
É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).
