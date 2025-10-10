Energisa dá dicas para proteger crianças no uso de aparelhos eletroeletrônicos

Publicada em 10/10/2025 às 11h30
As crianças estão cada vez mais conectadas com equipamentos e brinquedos eletrônicos. Com a proximidade do Dia das Crianças, a Energisa reforça o alerta aos pais e responsáveis sobre os cuidados essenciais para garantir uma diversão segura.
De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade), em 2024, pelo menos 25 crianças, entre 0 e 10 anos, perderam a vida em acidentes causados por mau uso ou falta de conservação das instalações elétricas no Brasil. Quando o levantamento é ampliado para adolescentes de até 15 anos, o número de fatalidades sobe para 49.
Esses dados reforçam a necessidade da conscientização e da supervisão constante dos adultos, especialmente nesse período, quando o uso de brinquedos e dispositivos eletrônicos aumenta significativamente.
Dicas para garantir a segurança das crianças
É importante redobrar a atenção com o uso da energia elétrica e com as brincadeiras próximas à rede elétrica que podem causar choques graves, incêndios e interrupções no fornecimento de energia.
Verifique sempre a voltagem correta dos brinquedos e equipamentos eletrônicos.
Evite o uso de benjamins ou adaptadores, que podem causar sobrecarga e curtos-circuitos.
Não utilize celulares, tablets ou videogames enquanto estiverem carregando.
Jamais manuseie aparelhos elétricos com o corpo molhado ou pés descalços, especialmente próximo a piscinas.
Durante tempestades, desligue da tomada videogames, televisores e outros aparelhos sensíveis.
Prefira brinquedos e dispositivos com selo do Inmetro.
Segurança é brincadeira séria
A Energisa reforça que a energia elétrica traz conforto e diversão, mas deve ser usada com responsabilidade e cuidado. “Nosso objetivo é garantir que o Dia das Crianças seja um momento de alegria e não de acidentes. Por isso, reforçamos a importância de adotar medidas simples que fazem toda a diferença na segurança das famílias”, destaca Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.
Em caso de emergência, acione o corpo de bombeiros, pelo 193, e a Energisa pelo 0800 674 0120.
