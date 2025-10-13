Encontro do Podemos em Porto Velho consolida Léo Moraes como liderança central no novo cenário político de Rondônia

Publicada em 13/10/2025 às 09h15
O grande encontro promovido pela Fundação Juntos Podemos e pelo partido Podemos, realizado no auditório do Hotel Oscar, em Porto Velho, tornou-se um dos momentos políticos mais marcantes de 2025. O espaço ficou completamente lotado, com centenas de pessoas acompanhando do lado de fora, em uma demonstração clara da força popular e da crescente influência política do Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.
Com o espírito de diálogo e construção coletiva, o evento reuniu as principais lideranças políticas do Estado, reafirmando o protagonismo de Léo Moraes na articulação de um novo tempo para Rondônia, pautado pela união e pelo debate de ideias.
Com o espaço completamente lotado e uma grande concentração de pessoas do lado de fora, que acompanharam o ato com entusiasmo, o encontro mostrou a força do Podemos e o prestígio político do Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que conduziu o evento com a marca da escuta, da articulação e da união.
O tamanho e a importância política do encontro foram evidenciados pela presença das três principais lideranças cotadas para disputar o Governo de Rondônia nas próximas eleições.
Estiveram presentes o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, acompanhado de sua esposa; o vice-governador Sérgio Gonçalves; e o deputado federal Fernando Máximo, todos reconhecendo o simbolismo do evento e o papel central de Léo Moraes no novo cenário político estadual.
A presença dos três reforçou o peso político do ato, simbolizando o reconhecimento de que o espaço construído por Léo Moraes tem se tornado referência em diálogo, seriedade e compromisso com o futuro do Estado.
Também estiveram presentes o senador Marcos Rogério, o deputado federal Rafael Fera, os deputados estaduais Marcelo Cruz, Rodrigo Camargo e Cássio Gois, além do prefeito de Vilhena, Delegado Flori, vereadores, secretários e lideranças políticas de todas as regiões de Rondônia.
Em seu pronunciamento, Léo Moraes destacou a importância de unir esforços em torno de pautas que aproximem o poder público da população:
“Nosso papel é ouvir, dialogar e construir pontes. A política precisa voltar a ser feita com propósito, com compromisso com as pessoas e com coragem para transformar a realidade. Rondônia precisa de união e Porto Velho está pronta para liderar esse novo tempo, com portas abertas para debater ideias e construir soluções. A política precisa voltar a ser instrumento de transformação social.”
O encontro do Podemos evidenciou o crescimento do partido e o fortalecimento do projeto político liderado por Léo Moraes, que ganha cada vez mais adesão popular e respeito institucional. A capital rondoniense, sob sua gestão, vem se consolidando como o epicentro das grandes discussões políticas que definirão o futuro de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!