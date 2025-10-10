Em meio a tensões Putin diz que corrida nuclear já começou

Por G1
Publicada em 10/10/2025 às 10h54
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na sexta-feira (10) que Moscou já está envolvida em uma corrida armamentista nuclear com grandes potências mundiais, incluindo os Estados Unidos.
Questionado se a Rússia estaria disposta a testar uma arma nuclear se os EUA o fizessem, Putin respondeu que alguns países estavam considerando testes com tais armas e que a Rússia também estaria disposta a realizar um teste se outros o fizessem.
