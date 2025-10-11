Em Espigão do Oeste, parceria entre o comércio e a Vigilância Sanitária garante confiança e segurança à comunidade

Publicada em 11/10/2025 às 08h58
Em Espigão do Oeste a parceria entre o comércio local e a Vigilância Sanitária é o que garante confiança e segurança à nossa comunidade.
Com o aumento dos casos de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas no país, é essencial redobrar os cuidados na hora de comprar e vender esses produtos.
Atenção aos selos de garantia, lacres intactos e notas fiscais: eles são o comprovante da procedência e da segurança daquilo que chega ao consumidor.
A Vigilância Sanitária está intensificando as ações educativas e de orientação aos comerciantes, fortalecendo uma rede de responsabilidade compartilhada — porque proteger a saúde é também valorizar o comércio consciente e o consumo seguro.
Comércio responsável. Consumidor protegido. Saúde garantida.
