EcoRondônia amplia capacidade e normaliza coleta de resíduos em Porto Velho após liberação de equipamentos

Publicada em 08/10/2025 às 11h22
A EcoRondônia, concessionária responsável pela coleta de resíduos sólidos de Porto Velho, informa que recebeu da Prefeitura, na noite de terça-feira (7/10), o Incinerador de Resíduos de Saúde, utilizado no tratamento de resíduos de saúde proveniente das unidades municipais.
Na manhã desta quarta-feira (8/10), a empresa também teve acesso liberado o Aterro de Jirau, estrutura essencial que recebe os resíduos coletados na região do Alto Madeira.
Com a liberação desses dois equipamentos públicos, a EcoRondônia ampliou sua capacidade operacional e prossegue com a normalização gradativa dos serviços de coleta e destinação final em toda a capital e nos distritos.
A empresa reafirma seu compromisso com Porto Velho, com a eficiência e continuidade dos serviços públicos essenciais, e com o cumprimento integral da decisão judicial que restabeleceu o contrato de concessão.
📞 0800 069 0008
📱 WhatsApp: (69) 99900-0008
Comentários
Seja o primeiro a comentar!