EcoRondônia amplia capacidade e normaliza coleta de resíduos em Porto Velho após liberação de equipamentos
Publicada em 08/10/2025 às 11h22
A EcoRondônia, concessionária responsável pela coleta de resíduos sólidos de Porto Velho, informa que recebeu da Prefeitura, na noite de terça-feira (7/10), o Incinerador de Resíduos de Saúde, utilizado no tratamento de resíduos de saúde proveniente das unidades municipais.

Na manhã desta quarta-feira (8/10), a empresa também teve acesso liberado o Aterro de Jirau, estrutura essencial que recebe os resíduos coletados na região do Alto Madeira.

Com a liberação desses dois equipamentos públicos, a EcoRondônia ampliou sua capacidade operacional e prossegue com a normalização gradativa dos serviços de coleta e destinação final em toda a capital e nos distritos.

A empresa reafirma seu compromisso com Porto Velho, com a eficiência e continuidade dos serviços públicos essenciais, e com o cumprimento integral da decisão judicial que restabeleceu o contrato de concessão.

📞 0800 069 0008

📱 WhatsApp: (69) 99900-0008

ECORONDONIA NOTA DE ESCLARECIMENTO MARQUISE AMBIENTAL COLETA DE LIXO
