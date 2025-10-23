DNIT acompanha vistoria do Ibama em trechos da BR-319 entre Amazonas e Rondônia

Publicada em 23/10/2025 às 16h05
Entre os dias 6 e 12 de outubro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acompanhou uma visita técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) à BR-319, rodovia que liga os estados do Amazonas e Rondônia. A atividade teve como propósito verificar os serviços executados e em andamento, observando o cumprimento das exigências ambientais e técnicas estabelecidas para a obra.
As equipes iniciaram os trabalhos no dia 7 de outubro, a partir da cidade de Porto Velho (RO), e percorreram os trechos previstos da rodovia. Durante o itinerário, foram inspecionadas áreas urbanas, pontes, bueiros e outros pontos considerados de relevância ambiental.
Os técnicos também analisaram locais estratégicos que poderão abrigar futuras passagens aéreas de fauna, baseando-se em registros de atropelamentos de animais na região. A iniciativa busca promover maior segurança para os motoristas e reduzir impactos sobre o meio ambiente.
A ação reforça a atuação conjunta do DNIT e do Ibama para assegurar que o avanço das obras da BR-319 ocorra com responsabilidade ambiental e padrão técnico adequado.
