Distribuição do bolo dos 111 anos ocorreu de forma ordeira e satisfatória para a população de Porto Velho

Publicada em 03/10/2025 às 09h47
O aniversário de 111 anos de Porto Velho foi marcado por um momento histórico: a distribuição do maior bolo da região Norte, feito de sabor doce de leite e servido gratuitamente à população. A estimativa foi de que até 30 mil pessoas foram servidas, em um evento que reuniu famílias inteiras no coração da cidade, em frente ao Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal.
A preparação começou dias antes e envolveu mais de 60 pessoas entre alunos, professores e chefs do Senac, com apoio do Sistema S (Senac, Fiero, Fecomércio, Sesc) e empresas parceiras como Arasuper, Irmãos Gonçalves, Meta 21 e Sindpan. A ação mobilizou centenas de quilos de ingredientes e foi símbolo de união e celebração coletiva.
O prefeito Léo Moraes ressaltou o simbolismo da festa. “É uma alegria muito grande, é um regozijo, é uma celebração. O bolo traz a celebração, a festa, a união, a alegria, a felicidade. E a gente espera que as pessoas possam ter também essa visão, possam adoçar a boca, e também o coração e a mente. Viva a nossa cidade, viva Porto Velho, parabéns a todos vocês”.
Bruno Holanda, presidente da Emdur, destacou a importância do momento. “Um dia histórico, um dia de muita alegria, de muito festejo. Essa é uma data comemorativa, o porto-velhense está resgatando a identidade e esse bolo hoje vem para brindar todo esse momento de renovação”.
Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, o momento marcou o início de uma nova fase. “Esse dia começou às 6 horas da manhã com a corrida. A gente vê que hoje está sendo restabelecido o sonho do porto-velhense. Está sendo devolvido para o cidadão o direito não apenas de sonhar, mas de fazer parte da história da nossa cidade, e isso nos deixa com o coração quentinho, com a sensação de dever cumprido, entendendo que Porto Velho está nos trilhos que tanto merece”.
A população também compartilharam a emoção de participar da comemoração. Dona Elieide Ferreira, que saiu do bairro Mariana com os dois netos, Antônio Samuel, 12 anos, e Calebi Prado, 9 anos, comemorou. “Estou feliz de ser uma das primeiras da fila, vou me deliciar com esse bolo e quero parabenizar o prefeito por esse momento lindo”.
A pequena Mariana Vitória, de 11 anos, que chegou ao local com a mãe, Lídia Costa, também festejou. “Cheguei às 11h30 e adorei o bolo. Foi muito legal participar”.
Entre os voluntários que ajudaram a servir, a emoção tomou conta. Isa Dias destacou: “é um orgulho estar aqui hoje ajudando a servir o bolo e fazendo parte dessa grande festa. Ver a alegria no rosto das pessoas é muito gratificante”.
Culto destacou valores essenciais como união, respeito, solidariedade e esperança
O primeiro pedaço foi entregue pelo prefeito Léo Moraes ao senhor Miguel Pereira, de 83 anos, morador do bairro Nossa Senhora das Graças. Com um sorriso largo, ele agradeceu. “Está muito gostoso, agradeço ao prefeito e a todos que fizeram esse bolo. É um dia inesquecível”.
CULTO ECUMÊNICO
Após a distribuição do maior bolo da região Norte, a Prefeitura de Porto Velho promoveu o Culto Ecumênico como parte da programação de aniversário da cidade, com a presença do bispo Dom Roque e do pastor Fábio Ramos. O evento aconteceu na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e reuniu líderes e fiéis de diferentes religiões em um momento de reflexão e agradecimento.
Aberto a toda a população, o culto destacou valores essenciais como união, respeito, solidariedade e esperança, fortalecendo os laços espirituais e comunitários. A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal em construir uma cidade mais inclusiva e fraterna, especialmente em uma data tão simbólica para Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!