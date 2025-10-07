Disponíveis os eixos temáticos e o regimento da 5ª Conferência Municipal de Cultura
Por ASSESSORIA
Publicada em 07/10/2025 às 14h52
Nos acompanhe pelo Google News

A Fundação de Cultura e Juventude por meio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, informa que já estão disponíveis os eixos temáticos e o regimento da 5ª Conferência Municipal de Cultura.

Os documentos estão à disposição da população para consulta e servirão como base para os debates e deliberações durante o segundo e último dia de conferência, garantindo transparência e participação social no processo de construção das propostas culturais.

Geral ROLIM DE MOURA
Imprimir imprimir