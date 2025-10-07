Por ASSESSORIA
Publicada em 07/10/2025 às 14h52
Publicada em 07/10/2025 às 14h52
A Fundação de Cultura e Juventude por meio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, informa que já estão disponíveis os eixos temáticos e o regimento da 5ª Conferência Municipal de Cultura.
Os documentos estão à disposição da população para consulta e servirão como base para os debates e deliberações durante o segundo e último dia de conferência, garantindo transparência e participação social no processo de construção das propostas culturais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!