Discussão entre Gilmar Mendes e Luiz Fux causa tensão nos bastidores do Supremo

Um bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux movimentou os bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana. A troca de farpas aconteceu durante o intervalo de uma sessão plenária e foi presenciada por outros magistrados da Corte.
O desentendimento teve início após Gilmar ironizar a decisão de Fux de suspender o julgamento de um recurso apresentado pelo senador Sergio Moro (União-PR), que tenta reverter a decisão que o tornou réu por calúnia contra o próprio Gilmar. O caso era analisado pela Primeira Turma do STF, onde quatro ministros já haviam votado para rejeitar o pedido de Moro.
Segundo fontes ouvidas pela imprensa, o decano teria sugerido que o colega “fizesse terapia para se livrar da Lava Jato”, em alusão ao envolvimento de Fux com a operação durante seu auge. As informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo e confirmadas pela CNN Brasil.
Os dois ministros têm um histórico de divergências. Durante a operação Lava Jato, Gilmar Mendes se consolidou como um dos principais críticos dos métodos adotados pela força-tarefa, enquanto Fux era visto como aliado da operação e tinha o apoio de Sergio Moro, então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba.
Em resposta à provocação, Fux explicou que pediu vista no processo para analisar melhor o recurso e afirmou estar incomodado com as críticas recorrentes de Gilmar, que, segundo ele, “fala mal pelas costas”. O decano retrucou dizendo que critica Fux publicamente, chamando-o de “figura lamentável”.
Gilmar ainda citou o voto do colega no julgamento da Primeira Turma que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e condenou o tenente-coronel Mauro Cid, delator no caso da trama golpista. O decano ironizou o extenso voto de Fux, que durou 12 horas, afirmando que ele “não fazia o menor sentido” e teria deixado os demais ministros “chateados”.
Fux, por sua vez, defendeu sua posição, dizendo que fundamentou tecnicamente o voto e agiu conforme sua convicção jurídica. Até o momento, nenhum dos ministros se pronunciou oficialmente sobre o episódio.
