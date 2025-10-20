Deputado Lucio Mosquini destina recurso para compra de implantes contraceptivos em Jaru

Publicada em 20/10/2025 às 11h39
O deputado federal Lucio Mosquini anunciou o repasse de recursos à Prefeitura de Jaru (RO) destinados à compra de Implanon, um método contraceptivo de longa duração. A verba foi indicada a partir de solicitação da vereadora Tatiana da Saúde e, segundo o parlamentar, já está disponível nas contas do município.
Mosquini elogiou a iniciativa da vereadora e destacou que a ação reforça o compromisso com a saúde da mulher. Ele afirmou que o Implanon garantirá às famílias, especialmente as de baixa renda, o acesso a políticas de planejamento familiar.
“Quero parabenizar a vereadora Tatiana pela iniciativa e pelo compromisso com a saúde da mulher. O Implanon vai permitir que, principalmente as famílias de baixa renda, tenham acesso ao planejamento familiar com mais dignidade e cuidado”, declarou o deputado.
O parlamentar ressaltou ainda que o investimento busca ampliar o direito de escolha e o cuidado com o futuro das famílias jaruenses. Conforme Mosquini, o benefício deverá ser disponibilizado à população em breve.
