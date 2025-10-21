Deputada Sílvia Cristina leva palestra do Outubro Rosa para o Cone Sul e reforça que prevenção salva vidas

Publicada em 21/10/2025 às 10h16
Dando continuidade à série de atividades alusivas ao Outubro Rosa, a deputada federal Sílvia Cristina realizou palestras no Cone Sul do Estado nesta segunda-feira (20). Os campi do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), em Colorado do Oeste e em Vilhena, foram os locais onde ela reforçou a necessidade de prevenção e cuidado para enfrentar o câncer de mama.
“Durante todo o mês, estamos levando a nossa palestra, alertando para a necessidade de realização do exame de mamografia, fundamental para identificar o câncer de mama. Também mostramos a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, para que as chances de cura sejam maiores”, disse a deputada.
No Ifro de Colorado, ela foi recebida pelo diretor Marcos Aurélio Anequine e pelo prefeito Edinho da Rádio. Em Vilhena, o diretor do Ifro, Rodrigo Stiz, recepcionou a deputada, juntamente com os vereadores Jander Rocha, Amanda Areval e Silvano Pessoa.
