Defesa de Bolsonaro pede a Moraes liberação para almoço de 15 anos da filha

Publicada em 17/10/2025 às 08h55
Cumprindo prisão domiciliar desde 4 de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar uma comemoração do aniversário de 15 anos de sua filha neste sábado (18).
De acordo com o requerimento apresentado pela defesa, a celebração terá caráter familiar e reservado, restrita a poucos convidados, entre eles cinco integrantes do grupo de oração que se reúnem periodicamente na casa de Bolsonaro. Também foram solicitadas autorizações específicas para a entrada da madrinha da aniversariante e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).
Os advogados destacam que o evento será um almoço simples, sem a presença de colegas da filha, por se tratar de menores de idade. A defesa reforça que o encontro ocorrerá apenas com pessoas que “já frequentam o ambiente doméstico” do ex-presidente.
O pedido chega dias depois de Moraes negar outra solicitação da defesa, mantendo a prisão domiciliar e as medidas cautelares em vigor. Entre as restrições estão o bloqueio do passaporte, a proibição de uso de celular e redes sociais, e o impedimento de deixar a residência sem autorização judicial.
Ao justificar a decisão anterior, o ministro afirmou que as restrições continuam necessárias para prevenir risco de fuga e assegurar o cumprimento das determinações judiciais relacionadas às investigações que envolvem Bolsonaro.
