Deep Tech Summit: Sebrae em Rondônia marca presença e reforça compromisso com a inovação

Nos dias 29 e 30 de setembro, São Paulo recebeu o Deep Tech Summit, um dos principais eventos do país voltados para ciência aplicada, tecnologia de fronteira e empreendedorismo de impacto. Pesquisadores, investidores, empresas e instituições se reuniram para discutir como transformar pesquisas científicas em negócios escaláveis e competitivos.
O que são deeptechs
As deeptechs são startups ou empresas de base científica que surgem a partir de pesquisas em universidades, laboratórios ou centros de inovação. Com foco em áreas como biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, novos materiais e energia limpa, essas empresas exigem tempo e investimento robustos, mas têm potencial para transformar indústrias inteiras e gerar impactos globais.
Representação de Rondônia
Rondônia marcou presença no evento por meio de duas frentes: o Sebrae Rondônia, representado por Davi Lima, interlocutor de inovação do escritório regional de Rolim de Moura, e a Universidade Federal de Rondônia (Unir), com Ilton Monteiro, coordenador do projeto Unir Sócio Empreendedora. A participação da universidade, a convite do Sebrae, reforça a conexão entre academia e mercado no estado.
Falas que marcaram
Carlos Eduardo Sakagami, Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia, ressaltou a importância estratégica das deeptechs para o futuro da economia local:
“O Sebrae Rondônia entende que fomentar as deeptechs significa abrir caminho para que ciência e inovação se transformem em negócios de impacto. É nosso compromisso apoiar essa agenda, conectando pesquisadores, empreendedores e mercado para que Rondônia esteja presente nas discussões globais de tecnologia.”
Ilton Monteiro, da Unir, destacou o ganho para a universidade em projetos de inovação aplicada:
“Participar do Deep Tech Summit foi uma oportunidade de compreender de perto as tendências em deeptechs e as conexões possíveis com a academia. Isso fortalece nossa capacidade de transformar pesquisa em soluções empreendedoras que beneficiem a sociedade.”
Davi Lima, interlocutor de inovação do Sebrae em Rolim de Moura, reforçou a importância da interiorização da agenda de inovação:
“Estar em um evento como o Deep Tech Summit nos permite trazer oportunidades e referências para dentro dos territórios, ampliando o alcance da inovação e garantindo que Rondônia como um todo participe desse movimento.”
Compromisso com a inovação
A participação em São Paulo reforça o compromisso do Sebrae em Rondônia em consolidar a inovação como pauta estratégica para o estado. A instituição trabalha para aproximar universidades, startups e empresas, construindo um ecossistema competitivo, conectado às tendências globais e capaz de transformar ciência em valor econômico e social.
