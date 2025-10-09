Cursos são oferecidos em Rolim de Moura na Escola Móvel de Imagem Pessoal

Publicada em 09/10/2025 às 15h28
Formação Inicial
Presencial para o Município de Rolim de Moura /RO
LOCAL: Av. 25 de Agosto , junto ao Espaço Alternativo Saída Para Pimenta Bueno
Orientações Gerais:
INSCRIÇÕES: 09/10 a 20/10 de 2025
As inscrições serão realizadas de forma virtual, por meio do Google Forms, conforme links disponibilizados, sendo obrigatório o uso do e-mail do gmail para efetivação da inscrição.
Os participantes receberão certificados mediante presença, participação de todas as atividades e avaliações.
O critério de seleção é a ordem de inscrição, sendo que garantem as vagas os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos:
Idade mínima: 15 Anos
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto
ATENÇÂO!!!! Para realizar a inscrição será necessário anexar um arquivo único com os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento (não pode ser CNH), CPF, comprovante de endereço e de escolaridade.
CURSO: Design de Sobrancelha Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Início – 21/10/2025 Término: 31/10/2025 Aulas presenciaisVagas: 20 vagas + cadastro reservaCarga horária: 40 horasTurno: matutinoHorário: 07h30min às 11h30min
Perfil do Curso: Prepara a pele para receber os procedimentos; conhece os diferentes tipos de sobrancelhas, produtos e equipamentos para realizar técnicas de Design de Sobrancelhas; indica e aplica diferentes técnicas, levando em consideração o formato do rosto, espessura dos fios e largura da sobrancelha; limpa e prepara o ambiente, higienizando materiais; observa as normas de segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
Link para Inscrições: https://forms.gle/GMe6xyaBoLFXPEfp8
CURSO: Penteados e Tranças Eixo Tecnológico: Ambiente e saúde Início – 21/10/2025 Término: 31/10/2025 Aulas presenciaisVagas: 20 vagas + cadastro reservaCarga horária: 40 horasTurno: vespertinoHorário: 13h30min às 17h30min
Perfil do Curso: O curso de tranças é ideal para quem deseja aprender técnicas de tranças de cabelo, seja para uso pessoal ou profissional. O curso pode ajudar a desenvolver habilidades em tranças e aprimorar a técnica de tranças existente. O curso também pode ajudar a aprender sobre a cultura afro e a história das tranças. Link para Inscrições: https://forms.gle/4uZ8GAjepxycNJZb9
CURSO: Automaquiagem Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Início – 21/10/2025 Término: 31/10/2025 Aulas presenciaisVagas: 20 vagas + cadastro reservaCarga horária: 40 horasTurno: NoturnoHorário: 18h30min às 22h30min
Perfil do Curso: O profissional do curso de AUTOMAQUIAGEM, utiliza cosméticos e tonalidades. Realiza maquiagens adequadas ao tipo e cor da pele. Identifica as preferências e características físicas. Adequa a maquiagem ao cliente e ao tipo de evento. Ensina técnicas de automaquiagem e de cuidado diário com a pele. Link para Inscrições: https://forms.gle/ZWPgR1qVRiLoZR5e8
Comentários
Seja o primeiro a comentar!